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بابا الفاتيكان: فلتحظر الحرب وتصمت الأسلحة وليحل الحوار محلها

روما - (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:17 م

ناشد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، الأطراف المتناحرة في أنحاء العالم للمشاركة في الحوار وإنهاء الصراع، مستشهدا بالمادة رقم 11 من الدستور الإيطالي بشأن رفض الحرب، بحسب ما أوردته بوابة الأخبار الرسمية "فاتيكان نيوز"، اليوم الأحد.

وجاءت كلمات البابا، أثناء استقباله أعضاء مكتب روما لـ"الطوارئ" وهي منظمة خيرية تقدم الرعاية لضحايا الصراع والفقر في تسع دول حول العالم.

وأشار بابا الفاتيكان، إلى أن المؤسسة الخيرية تؤيد المادة رقم 11 من الدستور الإيطالي، والتي تنص على أن إيطاليا ترفض الحرب كأداة للإساءة إلى حرية الشعوب الأخرى، وكوسيلة لتسوية النزاعات الدولية.

وحث البابا، جميع الشعوب على تذكر هذه المادة وتطبيقها، وقال: "فليُطبق هذا المبدأ في أنحاء العالم: فلتحظر الحرب وتتم معالجة القضايا من خلال القانون والمفاوضات. فلتصمت الأسلحة، ويُترك الحوار ليحل محلها".

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