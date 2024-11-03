تفاصيل إحباط الجيش الأردني محاولات تسلل عبر الحدود

كشف مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن عناصر الجيش أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود.

ونقلت وكالة «عمون» عن المصدر أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المصدر أن محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية.

وتابع: «تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة».

واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق المسيرات.

وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية وتتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات.

وأكدت أن القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه.