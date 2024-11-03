رئيس إيطاليا في رسالة لتبون: الجزائر محور هام وأساسي وسنواصل ترقية آفاق السلام معها لصالح المتوسط

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، رسالة تهنئة من رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير.



وذكر الرئيس الإيطالي في رسالة التهنئة: "في هذه الأيام التي يحتفل فيها الشعب الجزائري الصديق بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، أتوجه إليكم الرئيس العزيز وإلى كل مواطنيكم بالتهاني الحارة مع تهاني الشخصية".

وأضاف "وباستنادها على علاقات تقليدية وقوية، فإن الصداقة بين الجزائر وروما تغذي حوارا مكثفا وتعاونا مجديا في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعبر سيرجيو ماتاريلا عن ارتياحه للصلابة الاستثنائية لهذه العلاقة التي تعتزم روما تطويرها مستقبلا.

وتابع ماتاريلا قائلا: "وعلى هذا النحو، ستواصل إيطاليا والجزائر ترقية آفاق السلام والاستقرار والازدهار لصالح منطقة المتوسط برمتها، حيث تعد الجزائر محورا هاما وأساسيا في هذه المرحلة الدراماتيكية التي تشوبها صراعات عنيفة وتوترات متصاعدة".

وأحيت الجزائر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية باستعراض عسكري ضخم حضره زعماء ورؤساء عدة دول.

وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون برفقة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، على إطلاق الاستعراض العسكري.

واستهل تبون هذه الاحتفالية بإلقاء التحية العسكرية على مختلف الفرق العسكرية المشاركة بحضور العديد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد الغزواني.