جلسات علاجية لمحمد حمدي في الزمالك

بدأ محمد حمدي، ظهير أيسر نادي الزمالك، اليوم الأحد، برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأبيض أمام البنك الأهلي في افتتاحية بطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025.

صفقة الزمالك الجديدة القادمة من صفوف إنبي، أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

تدريبات الزمالك اليوم الأحد شهدت خضوع محمد حمدي لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الطبيب محمد أسامة، وذلك قبل خوض الفريق الأبيض مباراة ودية أمام فريق الشمس.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق سموحة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.