﻿المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة يكشف لـ«الشروق» سبب حريق موقف عبدالمنعم رياض

أعلنت محافظة القاهرة، تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بزاوية صلاة صغيرة داخل موقف سيرفيس ومركبات هيئة النقل العام بعبد المنعم رياض، دون إصابات أو خسائر فى السيارات.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق محدود بموكيت زاوية صغيرة خصصها سائقو الموقف للصلاة نتيجة ماس كهربائى وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق المحدود دون إصابات أو وفيات.

وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن النيران اندلعت فى زاوية لإقامة الصلاة داخل موقف عبد المنعم رياض، مؤكدًا أنه محدود ولا ينتج عنه أية إصابات.

وأوضح عوض لـ"الشروق"، أن السبب الرئيسى للحريق هو ماس كهربائي، ولم يسفر عن أى أضرار بشرية، منوهًا بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق بالكامل.



