امرأة أمريكية تقتل قردا هاربا خوفا على سلامة أطفالها

قتلت امرأة أمريكية بالرصاص أحد القردة التي هربت الأسبوع الماضي بعد انقلاب شاحنة على طريق في ميسيسيبي، في وقت مبكر من يوم الأحد، وقالت إنها خافت على سلامة أطفالها.

وقالت جيسيكا بوند فيرجسون إن ابنها البالغ من العمر 16 عاما نبهها في وقت مبكر من يوم الأحد، وقال إنه يعتقد أنه رأى قردا يركض في الفناء خارج منزلهم بالقرب من هايدلبرج، بولاية ميسيسيبي. وعلى الفور نهضت من فراشها، وأمسكت بسلاحها الناري وهاتفها المحمول وخرجت إلى الخارج حيث رأت القرد على بعد حوالي 60 قدما (18 مترا).

وتابعت بوند إنها وسكان آخرين تم تحذيرهم من الأمراض التي تحملها القردة الهاربة، لذلك أطلقت النار من سلاحها.

وأضافت بوند، التي لديها خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 16 عاما، لوكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب): "فعلت ما كانت ستفعله أي أم أخرى لحماية أطفالها". وأضافت: "أطلقت النار عليه وظل واقفا، وأطلقت النار مرة أخرى، فتراجع ثم سقط".

وأكد مكتب مأمور مقاطعة جاسبر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن صاحبة منزل عثرت على أحد القردة في ممتلكاتها صباح الأحد لكنه قال إن المكتب ليس لديه أي تفاصيل. وقال مكتب المأمور إن وزارة الحياة البرية والأسماك والمتنزهات في ميسيسيبي أخذت القرد.

كانت قردة الماكاك الريسوسي موجودة في مركز تولين الوطني للبحوث الطبية الحيوية بجامعة تولين في نيو أورليانز، لويزيانا، والذي يوفر بشكل روتيني القردة لمنظمات البحث العلمي، وفقا للجامعة. وفي بيان، قالت جامعة تولين إن القردة لا تنتمي ولم يتم نقلها بواسطة الجامعة.