قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي يقل بشكل كبير، غدًا الثلاثاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن فرص الأمطار تقل أيضًا بشكل كبير، لتصبح ضعيفة جدًا في المحافظات الداخلية والساحلية.

وتوقعت ارتفاع قيم درجات الحرارة غدًا مقارنة باليوم، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 28 إلى 29 درجة، وتسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن محافظات الجمهورية تشهد أجواء مائلة للبرودة ليلًا، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مناشدة المواطنين توخي الحذر تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

ونوهت أن فرص الأمطار وشدتها تختلف من يوم لآخر، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد بصورة يومية.

وناشدت المواطنين، وخاصة الطلاب، ارتداء ملابس خريفية عند الخروج من المنزل فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة أثناء تساقط الأمطار.