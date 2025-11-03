وزير الدولة البريطاني: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز استثنائي يعكس عراقة الحضارة المصرية



قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر، إن العلاقات بين القاهرة ولندن تشهد تطورًا متزايدًا في المجالات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن هذه العلاقات التاريخية تمضي من قوة إلى قوة.

وأضاف في حوار خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن زيارته الحالية إلى مصر، وهي الثانية منذ توليه منصبه، تعكس حرص الحكومة البريطانية على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وأن رئيس الوزراء البريطاني سيزور القاهرة قريبًا لدفع هذا التعاون قدمًا.

وأشار فالوكنر إلى سعادته بتمثيل بلاده في افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه إنجاز استثنائي يعكس عراقة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار العالمي، مضيفًا أن المملكة المتحدة لعبت دورًا صغيرًا ومهمًا في دعم الافتتاح من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية.

وأوضح أن هذا التعاون الثقافي جزء من رؤية بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر على المستويات الثقافية والاقتصادية والتنموية.

وأكد وزير الدولة البريطاني أن بلاده تتطلع إلى توسيع الاستثمارات في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا، موضحًا أن العديد من الشركات البريطانية تدرس فرصًا واعدة في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وكشف عن نية الجانبين عقد قمة استثمارية مشتركة يشارك فيها رئيس الوزراء البريطاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس تطلع لندن الحقيقي إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع القاهرة.

وحول دور مصر في استقرار المنطقة، شدد فالوكنر، على أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى جهودها النشطة في ملفات غزة والسودان وليبيا.

وثمن الدور المصري في الوساطة ووقف التصعيد، مشيدًا بدور مصر الإنساني في إيصال المساعدات إلى غزة، حاصة بعدما زار مركز المساعدات في العريش واطّلع على الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وفيما يتعلق بعملية السلام، قال فالوكنر، إن الاعتراف البريطاني الرسمي بدولة فلسطين يعد «قرارًا تاريخيًا»، يعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين واستمرار العمل مع مصر وحلفائها لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنود خطة السلام المتفق عليها.

وأضاف: «كنت فخورًا بوجودي في قمة شرم الشيخ التاريخية حول غزة، ونشكر أشقاءنا المصريين على جهودهم التي ساهمت في تحقيق هذه اللحظة المهمة».

واختتم الوزير البريطاني حديثه موجهًا رسالة إلى الشباب المصري والبريطاني، قائلًا: «بريطانيا صديق لمصر، وتاريخنا المشترك يصاحبه مستقبل مشرق، وأفخر بمشاركة الشباب في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، فهذا التفاعل الثقافي والإنساني يمثل جوهر العلاقة بين الشعبين».