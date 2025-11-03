المشاط والشربيني يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية

- 505 مليارات جنيه الاستثمارات الكلية المقدرة لقطاع التنمية العمرانية بخطة العام المالي الجاري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية.

وناقش الوزيران تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية بأنشطته ومجالاته المختلفة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية المقدرة بخطة العام المالي الجاري نحو 505 مليارات جنيه.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة في ظل ما تسهم فيه من تطوير للخدمات والبنية التحتية بقرى الريف المصري.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية رأس الـمال البشري من خلال النهوض بخدمات التعليم والصحة ودعم برامج الحماية الاجتماعيّة، وتحسين حياة المواطنين، بقرى الريف المصري، مشيرة إلى أن استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة تبلغ نحو 350 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكثر من 86% من المشروعات المدرجة بتلك المرحلة.

وفي ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى سعي الحكومة لتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، من خلال التوسع في مشروعات الشراكة، وذلك في ضوء جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال لجهود تمكين القطاع الخاص، موضحة أن سقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الجاري يبلغ 1.16 تريليون جنيه.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هى من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودوري من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمصريين.

وأضاف الشربيني أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات ضمن ميزانية العام المالي الحالي فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتشييد والبناء ومن المخطط الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة لها سواء بالمدن الجديدة أو داخل القرى في إطار الخطة الاستثمارية للوزارة.