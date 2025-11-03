أشادت الإعلامية لميس الحديدي بإطلالة السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفت زيها بالأناقة التي تعكس فخامة الحدث وعظمة الحضارة المصرية.

وقالت "الحديدي" خلال برنامجها “الصورة” على قناة النهار، أمس الأحد: “كنا بنتساءل مين المصمم وراء الإطلالة الرائعة دي، وظهرت المصممة المصرية مرمر حليم، اللي بدأت تنشر على إنستجرام فيديوهات توضح كيف تم تصميم هذا الزي الأنيق.”

وأوضحت أن الفستان تميز بتطريز يدوي دقيق استغرق وقتًا طويلًا، وأن اللون الأسود يرمز إلى القوة لدى الفراعنة، بينما أضاف اللون الذهبي لمسة من الفخامة، مشيرة إلى أن التطريز احتوى على حروف ورموز فرعونية تم تنفيذها بعناية لتجسيد روح الحضارة المصرية.

وأضافت "الحديدي" أن الفستان صُمم خصيصًا لهذه المناسبة التاريخية، مؤكدة أن السيدة انتصار السيسي دائمًا ما تحرص على دعم المصممين والمنصات المصرية الشابة، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها من تصميم مرمر حليم، لكنها اعتبرت هذه الإطلالة من أجمل ما شاهدته.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.