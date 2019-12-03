جمال جوهر يفوز بجائزة الصحافة الاستقصائية بالإعلام السعودى



شهد منتدى الإعلام السعودي المقام بمدينة الرياض، أمس، تكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي، بحضور وزير الإعلام تركي الشبانة، وحشد من الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب.

ووزعت جوائز الإعلام السعودي، حيث فاز في فئة الصحافة الاستقصائية جمال جوهر من "صحيفة الشرق الأوسط" عن موضوع ( المهاجرون غير النظاميين... ورقة المتقاتلين في حرب طرابلس - هروب من جحيم الاستغلال والسخرة في ليبيا إلى ظلمات «المتوسط»)، ويتناول التحقيق أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز، وكيفية استخدمهم وابتزازهم من قبل السماسرة والعصابات إلى أن يقعوا في قبضة الميليشيات المسلحة والدفع بهم للمشاركة في الحرب الجارية بالضاحية الجنوبية للعاصمة الليبيية طرابلس.

وفاز فى فئة الصحافة الاجتماعية سلطان الأحمري من "وكالة الأنباء السعودية"، وفي فئة الصحافة الثقافية فيصل الخماش من "صحيفة عكاظ"، وفى فئة الصحافة الاقتصادية دانة بو بشيت من "صحيفة اليوم"، وفي فئة الصحافة السياسية عضوان الأحمري من "اندبندنت العربية".

كما فاز في فئة الصحافة الرياضية فهد الدوس من "صحيفة الرياض"، وفي فئة صحافة الصورة عدنان مهدلي من "صحيفة الاقتصادية"، وفاز بفئة صحافة الرسم الكاريكاتيري محمد الريس من "صحيفة عرب نيوز"، وفي فئة كاتب العمود الصحفي عبدالرحمن الراشد من "صحيفة الشرق الأوسط" بينما فاز بجائزة فرع الإنتاج المرئي في فئة "التقرير المصور" علي العلياني من "قناة أم بى سي"، وفئة الحوار المصور عبدالله المديفر من "قناة روتانا خليجية".

كما فاز بفرع الإنتاج المسموع في فئة الحوار المسموع خالد عبدالعزيز, وحصل على جائزة الإعلام الريادي عبدالرحمن جامي وهو ريادي مستقل.

وسلم تركي الشبانة، وزير الإعلام السعودي، الجائزة التقديرية لعدد من الأسماء الإعلامية من رواد المهنة.

وثمّن منتدى الإعلام السعودي رحلة العطاء لعدد من الإعلاميين الراحلين، مستذكراً رحلة العطاء التي جسدوها في النسيج الثقافي الاجتماعي السعودي، مؤكداً أنهم باقون في الذاكرة. وأخيراً وليس آخراً، كرّم الوزير تركي عدداً من الإعلاميين الراحلين لعام 2019، منهم أساتذة الأجيال فاروق لقمان، والدكتور عبد الرحمن الشبيلي، وعبد الفتاح أبو مدين، ومحمد الرشيد.