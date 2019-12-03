 ناسا ترصد حطام مركبة إنزال هندية على سطح القمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ناسا ترصد حطام مركبة إنزال هندية على سطح القمر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:54 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:54 ص

بعد نحو ثلاثة أشهر من مهمة غير ناجحة لمركبة إنزال هندية للقمر، عثرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية /ناسا /على حطام من أجزاء المركبة غير المأهولة.

وكانت مركبة الإنزال" فيكرام" قد تحطمت على سطح القمر، ولكن المركبة الفضائية الرئيسة ظلت في مدارها.

وأسقطت المركبة الفضائية الرئيسية مركبة الانزال تمهيدا للهبوط على منطقة لم يتم استكشافها سابقا من القمر.

لكن الاتصال مع المركبة انقطع على مسافة كيلومترين من سطح القمر.

ونشرت ناسا أمس الاثنين صورة، تظهر ما تصفه بأنه موقع الانزال والحطام، الذي يمكن مشاهدته على مسافة عدة كيلومترات.

وكانت وكالة الفضاء الهندية قد فقدت الاتصال مع مركبة الانزال فيكرام قبل دقائق من الوصول المقرر للقمر.

وكان الهدف من المركبة الفضائية دراسة سطح منطقة القطب الجنوبي للقمر، لتحليل الأرض والبحث عن المياه.


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