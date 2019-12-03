اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أن معادلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس له في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية جعله يتألم.

وكان ميسي قد فض الشراكة بينه وبين رونالدو في عدد الكرات الذهبية التي تقدم من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، بعدما فاز بالكرة السادسة له مساء أمس الإثنين، ليصبح أكثر لاعب في التاريخ يفوز بتلك الجائزة.

وقال ميسي خلال حواره مع المجلة الفرنسية: "عندما عادلني كريستيانو رونالدو في عدد الكرات الذهبية، آلمني هذا الأمر قليلًا".

وكان النجم البرتغالي رونالدو قد عادل ميسي في عدد الكرات الذهبية بعدما حقق الجائزة عام 2017، ليمتلك كلاهما 5 كرات.

وعند سؤاله عن أفضل ما إذا كان هو أفضل لاعب في التاريخ: أضاف ليو: "بصراحة لا أعلم من هو أفضل لاعب في التاريخ".