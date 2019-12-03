حكومة كولومبيا مستعدة للتفاوض لوقف الاحتجاجات

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أعربت الحكومة الكولومبية اليوم الاثنين عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع منظمي الاحتجاجات وذلك في محاولة لوقف التظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين.

وقال دييجو مولانو من مكتب الرئيس الكولومبي إن الحكومة وافقت على الاجتماع مع أعضاء لجنة الإضراب الوطنية لمنافشة مطالبهم.

وتطالب اللجنة، التي تضم نقابات عمالية وجماعات المجتمع المدني، بإجراء محادثات حصرية كمطلب رئيسي.

ويصر الرئيس إيفان دوكي حتى الآن على أن تشمل المفاوضات اقتصاديين وسياسيين آخرين.

ولم تذكر لجنة الإضراب على الفور ما إذا كانت ستقبل عرض الحكومة وما إذا كانت ستلغى المسيرات الوطنية المقررة يوم الأربعاء.

وبدأت الاحتجاجات في 21 نوفمبر، عندما تظاهر حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية ، ونقص التمويل اللازم للتعليم، واغتيال قادة المجتمعات المحلية على أيدي الجماعات المسلحة.