ارتفاع عدد الوظائف التي تقرر شطبها في القطاع المصرفي العالمي إلى 73 ألف وظيفة هذا العام

رتفع عدد الوظائف التي تقرر شطبها في القطاع المصرفي على مستوى العالم خلال العام الحالي إلى أكثر 73 ألف وظيفة جميعها في أوروبا تقريبا، بعد إعلان بنك يوني كريديت الإيطالي اليوم اعتزامه شطب 8000 وظيفة.

كان الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي جان بيير موستيه قد أعلن اليوم قرار شطب الوظائف كجزء من خطة تمتد أربع سنوات لإعادة هيكلة أكبر بنك في إيطاليا، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي أعلنت البنوك في العالم شطبها خلال العام الحالي إلى 4ر73 ألف وظيفة. ويبلغ نصيب أوروبا من هذه الوظائف المشطوبة إلى 86%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام تؤكد ضعف القطاع المصرفي في أوروبا بسبب تضرر الاقتصاد الأوروبي المعتمد على التصدير من النزاعات التجارية الدولية وآثار أسعار الفائدة السلبية التي تتبناها البنوك المركزية الأوروبية وهو ما يلتهم جزءا كبيرا من إيرادات البنوك.

وتتصدر البنوك الألمانية قائمة البنوك الأوروبية من حيث عدد الوظائف التي تقرر شطبها حيث يعتزم دويتشه بنك الألماني شطب 18 ألف وظيفة حتى عام 2022، في إطار خطته لتقليص قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية المتعثر.

يأتي ذلك فيما قال المدير التنفيذي لبنك يوني كريديت الإيطالي جان بيير جان بيير موستييه أثناء عرضه خطة العمل للفترة من 2019 حتى 2023 إنه سوف يتم إغلاق 500 فرع ضمن خطة لخفض التكاليف.

ومن المتوقع أن تتم معظم عمليات الشطب في أوروبا الغربية، أي إيطاليا، والنمسا وألمانيا. ويشار إلى أن عدد العاملين في يوني كريديت يقدر بـ 85 ألف موظف، ولديه 4500 فرع حول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر بنقابة العمال الإيطالية القول إنه من المتوقع أن تتحمل إيطاليا الوطأة الأكبر لإجراءات التقشف، حيث سوف تشهد شطب من 5500 إلى 6000 وظيفة وإغلاق 450 فرعا.

ويشار إلى أن موستييه ، منذ أن تولى منصبه عام 2016، جعل البنك أكثر كفاءة من خلال بيع الأصول غير الرئيسية وشطب الوظائف وإغلاق الفروع.

وتهدف الخطة الجديدة لزيادة صافي أرباح البنك من 3 مليار يورو ( 3ر3 مليار دولار) العام الماضي إلى 5 مليار عام 2023.