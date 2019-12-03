أوكرانيا وروسيا تمددان عقد توريد الغاز حتى 2030

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أعلنت شركة (أوكرانسنافتا) الأوكرانية لنقل الغاز اليوم الثلاثاء أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على مواصلة توريد الغاز الروسي إلى وعبر أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.

وفي أعقاب محادثات مع شركة (ترانسنفت) الروسية، أعلنت الشركة الأوكرانية عن تمديد العقد الخاص بنقل الغاز الروسي إلى وعبر الأراضي الأوكرانية حتى عام 2030.

وأضافت الشركة الأوكرانية أن كييف ضمنت بهذا استدامة تشغيل خطوط الغاز الأوكرانية على المدى البعيد.

يذكر أن روسيا ترسل الغاز الطبيعي عبر أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة إلى أوروبا.

وتتفاوض موسكو وكييف في الوقت الراهن حول مرور المزيد من الغاز الروسي عبر الأنابيب الأوكرانية باتجاه غرب أوروبا بالإضافة إلى توريد المزيد من الغاز إلى أوكرانيا نفسها.

وتنتهي العقود الحالية بين البلدين التي كانت موقعة في 2009 بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانت المحادثات التي أجراها الجانبان بوساطة الاتحاد الاوروبي لم تفض إلى نتائج حتى الآن.