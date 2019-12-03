الكرملين: أمريكا لا تستطيع منع تداول تطبيقات روسية ذات مزايا تنافسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين لا يعتقد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بإعلانه عن تهديد التطبيقات الروسية، سيكون قادرًا على منع تداول المنتجات التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات الروسية.

وأضاف بيسكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر التطبيقات الروسية تهديدا أمنيا محتملا: "المنتجات الروسية هي المستهدفة، تم التذكير ببعض البرامج، دعنا نقول، في إطار المنافسة الحرة، تتقدم على المنتجات الأخرى المماثلة وتحتل بسرعة مواقعها في قطاعات السوق ذات الصلة، بما في ذلك في سوق تطبيقات الطرف الثالث.. هل من الممكن وقف هذه المنافسة بقرارات شبيهة من مكتب التحقيقات الفيدرالي؟ لا أعتقد ذلك. المنتجات التنافسية ستظل مطلوبة".

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ، قد أعلن في وقت سابق ، بأن خطط الغرب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الأغراض السياسية والعسكرية وتقويض سيادة الدول تمثل خطراً بالغاً ، مشيراً إلى أن هذه الخطط مدرجة في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للولايات المتحدة.

وكان نائب مدير مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية نيكولاي موراشوف، قد أعلن في شهر ديسمبر عام 2018، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ودول الاتحاد الأوروبي، يرفضون المبادرات الروسية في الأمم المتحدة بشأن ضمان أمن المعلومات الدولي.