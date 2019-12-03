مستشارة النمسا تدعو إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب والهجرة «غير الشرعية»

أكدت المستشارة النمساوية بريجيته بيرلاين ، أهمية تكثيف التدابير الأمنية في البلاد لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ، والهجمات "الإلكترونية".

وأفاد بيان لوزراة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء خلال زيارة قامت بها المستشارة لمركز التدريب والعمليات الخاصة بالشرطة النمساوية، حيث بحثت مع القيادات الأمنية سبل إجهاض مخططات الإرهاب، ورصد تحركات كوادره وعناصره على المستوى الدولي، وملاحقة الجرائم "الإلكترونية" ومنع استغلال الإرهابيين التقنيات الحديثة في تنفيذ المخططات ، وعمليات تجنيد العناصر الجديدة ، والتخطيط لهجمات إرهابية.

وأشار- البيان - إلى أن المستشارة النمساوية قامت بزيارة وحدة التدريب بالقوات الخاصة، ومركز الطيران التابع لها، حيث استمعت لشرح حول تطور التدريب ، وشاهدت نماذج عملية لمهمات تم فيها استخدام الطائرات "بدون طيار".