الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أستراليا

أعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، والانتظار لرصد تأثير قراره السابق بخفض الفائدة.

وذكر بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) أن مجلس السياسة النقدية برئاسة فيليب لو محافظ البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.75%، بعد أن كان قد خفض السعر في أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس والذي كان الخفض الثالث على التوالي خلال العام الحالي.

وأضاف البنك في بيان أنه "في ضوء تأثيرات أسعار الفائدة المنخفضة، والتأخر الطويل والمتغير في ظهور تأثيرات السياسة النقدية، قرر المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع".

وذكر البنك أنه يمكن بالفعل توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة حتى يصل الاقتصاد الأسترالي إلى مرحلة التوظيف الكامل للقوة العاملة وارتفاع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، مؤكدا استعداده لتخفيف السياسة النقدية مجددا إذا لزم الأمر.

وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل فرص ارتفاع سعر الدولار الأسترالي وهو ما يؤثر إيجابيا على مجموعة واسعة من الصناعات. كما أن انخفاض الفائدة يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق بما في ذلك الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية.

من ناحيته تتوقع مارسيل تايليانت المحللة الاقتصادية في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفض الفائدة الأسترالية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في شباط/فبراير المقبل ثم بمقدار 0.25 نقطة مئوية في نيسان/أبريل، على أن يطلق البنك حزمة إجراءات للتخفيف الكمي بعد وصول الفائدة إلى صفر في المئة خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الأسترالي غدا بيانات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث يتوقع المحللون إعلان نمو الاقتصاد بمعدل 0.5% وهو نفس معدل النمو في الربع الثاني.