 زعيم كوريا الشمالية يحتفل بافتتاح مدينة سامجيون بعد تجديدها - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 1:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

زعيم كوريا الشمالية يحتفل بافتتاح مدينة سامجيون بعد تجديدها

الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 1:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 1:09 م

احتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالاكتمال الرسمي لمدينة سامجيون التي تم تجديدها في كوريا الشمالية، وذلك بحفل قص الشريط وعرض للألعاب النارية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

ويقع مشروع البناء الضخم بالقرب من جبل بايكتو شمالي البلاد، والذي يتمتع بمكانة مقدسة في كوريا الشمالية باعتباره مسقط رأس والد كيم وسلفه الزعيم الراحل كيم جونج إيل.

وأضاف التقرير أن سامجيون سوف تصبح "مثالا للحضارة الحديثة". وأقيم الحفل أمس الاثنين.

وأفادت صحيفة ديلي إن كيه (كوريا الشمالية) الصادرة عبر الإنترنت، والتي ينشرها لاجئون من كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية، في آب/أغسطس بأن سكان المنطقة قد أجبروا على المساعدة في بناء المدينة الجديدة إلى جانب عمال البناء الذين تم إرسالهم من جميع أنحاء البلاد، وذلك نقلا عن مصادر في المنطقة.

وتوصف سامجيون في نشرة وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنها "مدينة جبلية حديثة تخضع للاشتراكية"، وتوفر السكن لأربعة آلاف أسرة، كما أنها تضم مستشفى ومرافق ثقافية ومنتجع للتزلج.

ويعد تحديث سامجيون أحد المشروعات التي تحمل توقيع كيم، ويعتبر المشروع جزءا من خطة الزعيم الكوري الشمالي لبناء اقتصاد مستقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك