زعيم كوريا الشمالية يحتفل بافتتاح مدينة سامجيون بعد تجديدها

احتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالاكتمال الرسمي لمدينة سامجيون التي تم تجديدها في كوريا الشمالية، وذلك بحفل قص الشريط وعرض للألعاب النارية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

ويقع مشروع البناء الضخم بالقرب من جبل بايكتو شمالي البلاد، والذي يتمتع بمكانة مقدسة في كوريا الشمالية باعتباره مسقط رأس والد كيم وسلفه الزعيم الراحل كيم جونج إيل.

وأضاف التقرير أن سامجيون سوف تصبح "مثالا للحضارة الحديثة". وأقيم الحفل أمس الاثنين.

وأفادت صحيفة ديلي إن كيه (كوريا الشمالية) الصادرة عبر الإنترنت، والتي ينشرها لاجئون من كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية، في آب/أغسطس بأن سكان المنطقة قد أجبروا على المساعدة في بناء المدينة الجديدة إلى جانب عمال البناء الذين تم إرسالهم من جميع أنحاء البلاد، وذلك نقلا عن مصادر في المنطقة.

وتوصف سامجيون في نشرة وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنها "مدينة جبلية حديثة تخضع للاشتراكية"، وتوفر السكن لأربعة آلاف أسرة، كما أنها تضم مستشفى ومرافق ثقافية ومنتجع للتزلج.

ويعد تحديث سامجيون أحد المشروعات التي تحمل توقيع كيم، ويعتبر المشروع جزءا من خطة الزعيم الكوري الشمالي لبناء اقتصاد مستقل.