 رئيس وزراء فنلندا يجري محادثات مع حزب الوسط لتجنب إجباره على التنحي - بوابة الشروق
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رئيس وزراء فنلندا يجري محادثات مع حزب الوسط لتجنب إجباره على التنحي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:32 ص

أجرى رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينيه اليوم /الثلاثاء/ محادثات مع حزب الوسط -أحد الأحزاب الخمسة في الائتلاف الحاكم- في مسعى لتجنب إجباره على التنحي.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن رينيه يرغب في معرفة إذا ما كان حزب الوسط يواصل دعمه له أم لا، وذلك عقب تعرض حكومته لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع إضراب دام أسبوعين لعمال خدمة البريد الحكومية الفنلندية.

كان عمال البريد قد أضربوا عن العمل احتجاجًا على تدني الأجور، وباءت كل محاولات تسوية هذا النزاع بالفشل؛ ما دفع عمال النقل في البلاد إلى إعلان دعمهم لعمال البريد عبر تنظيم إضراب تضامني معهم.


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