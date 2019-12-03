اختيار رئيس الحكومة النمساوية المكلف ضمن أفضل شخصيات سياسية فى أوروبا

اختارت مجلة "بوليتيكو" التابعة للاتحاد الأوروبي رئيس حزب الشعب النمساوي ورئيس الحكومة المكلف سيباستيان كورتس كأحد أفضل 28 شخصية سياسية في أوروبا لعام 2020.

وقالت وسائل إعلام نمساوية اليوم الثلاثاء، إن كورتس مدرج في قائمة واحدة تضم أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج.

واعتبرت المجلة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو أكثر رؤساء الدول نفوذاً في أوروبا.

كما لفتت المجلة إلى أن أبرز صناع السياسة في العالم للعام المقبل هم الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث يتمتعون بأكبر قدر من النفوذ ولديهم القدرة على تغيير الوضع الراهن وتطوير السياسة الدولية .