أزارو يحلق بالأهلي وينقذه من مفاجآت بني سويف في الكأس

فاز الأهلي على بني سويف بثلاثية مقابل هدف، اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة، في إطار منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

سجل ثلاثية الأهلي وليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ في الدقائق 67 و69 و92، بينما سجل أحمد عبد الرازق لبني سويف في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق الأحمر لدور الـ16.

باغت بني سويف الجميع بنشاط هجومي في البداية، وأزعج دفاع الأهلي بانطلاقات وعرضيات الظهير الأيسر حسام البدري، وتحركات رأسي الحربة كريم أشرف ومصطفى صلاح، حيث هدد الأخير مرمى شريف إكرامي أكثر من مرة.

أما الأهلي دخل أجواء اللقاء متأخرا، وشكل خطورة على مرمى منافسه بفرصة مزدوجة بتسديدة لأليو ديانج أنقذها الحارس علي محفوظ، ثم رأسية لوليد سليمان فوق العارضة، بينما سدد حسين الشحات مرتين بجوار القائم الأيسر.

عاب لاعبي الأهلي العصبية نسبيا حيث نال ديانج والشحات إنذارين، بينما كان أداء الفريق متواضعا في ظل عدم الانسجام لإجراء عدة تعديلات على التشكيل الأساسي حيث نشط عمار حمدي في الجهة اليمنى دون مساعدة من أحمد الشيخ، بينما ظهر محمود وحيد على فترات في الجبهة اليسرى.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى ريني فايلر تبديلين دفعة واحدة بإشراك أحمد فتحي وجيرالدو مكان عمار حمدي ووليد سليمان.

تحسن أداء الأهلي كثيرا، وسار اللقاء في اتجاه واحد نحو مرمى بني سويف، حتى فض وليد أزارو الاشتباك بتسديدة قوية بيسراه سكنت الشباك، بعدها بدقيقتين ضاعف أحمد الشيخ تفوق الأهلي بهدف ثان بعد تمريرة من أليو ديانج.

انهار لاعبو بني سويف ذهنيا وبدنيا، بينما تفنن أزارو والشيخ وديانج وجيرالدو في إضاعة عدة فرص.

حل مروان محسن بديلا في الدقائق الأخيرة، وأهدر فرصة لتعزيز تفوق الأهلي بتسديد ركلة جزاء، تصدى لها حارس مرمى بني سويف، لترتد الهجمة سريعة بهدف أول للضيوف سجله أحمد عبد الرازق.

احتسب الحكم أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع، ووسط ضغط هجومي للأهلي وفشل مدافعي بني سويف في تشتيت الكرة، لتجد أزارو الذي سدد بسهولة في الشباك، ليؤكد الأهلي تأهله لدور الـ16 ويحبط مفاجأة منافسه.