برلماني كويتي: التحقيق في فساد قضية خبراء وزارة العدل بعد غد الخميس

أعلن النائب في البرلمان الكويتي عبدالله الكندري أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ستبدأ بعد غد الخميس التحقيق في قضية خبراء وزارة العدل.

وأكد الكندري اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" على هامش حضوره اختيار الفائزين بجائزة دمج ذوي الاعاقة في المدارس والذي نظمته إدارة مدارس التربية الخاصة، على ضرورة أن تقف الحكومة بحزم تجاه من تسبب بالحكم القضائي بإبطال تعيين560 خبيرا في وزارة العدل والتعامل مع هذا الملف بشكل جدي.

وتساءل: "ما ذنب 560 شخصا تم ابطال تعيينهم بعدما استلموا اماكنهم وتهددت أسرهم بسبب قطع مصدر رزقهم".

وقال: "لا نريد شعارات رنانة من الحكومة بدعمها للمواطن خصوصا وأن فتيل الأزمة بين الحكومة والمجلس قد نزع بعد اعتذار رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك عن تشكيل الحكومة".

وشدد الكندري على ضرورة أن يقوم الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء الجديد وحكومته بوضع النقاط على الحروف ومحاربة الفساد بصدق وبخطوات وقرارات فعلية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وعن تأخير إعلان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد التشكيل الجديد للحكومة قال الكندري: "القانون لم يضع وقتا معينا لإعلان التشكيل وإنهاء فراغ تشريعي بهذا الشأن ولكن الواجب على الحكومة الإسراع بإعلان التشكيل حتى يتسنى للمجلس والحكومة القيام بكامل واجباتهم".

وكانت محكمة التمييز قد قضت منذ أيام بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء المحاسبية والهندسية في عهدي وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع وفالح العزب أي خلال الفترة من 26 أكتوبر 2014 وحتى 24 ديسمبر 2017، والبالغ عددهم 560 خبيرا إلغاء مجردا، سواء الذي تم بالتعيين أو النقل أو بأي طريق آخر لشغلها، مؤكدة أنه شابها أخطاء تتحملها الحكومة ودفع ثمنها مواطنون وأسرهم.