وفد من جوبا يصل الخرطوم لإجراء مشاورات حول السلام بالسودان

وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، وفد الوساطة (في مفاوضات السلام السودانية) بدولة جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان.

وكان في استقبال الوفد، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي.

وقال الدكتور ديو متوك، الناطق الرسمي باسم لجنة وساطة دولة الجنوب، في تصريح للصحفيين، إن الزيارة تأتي لإكمال بعض المشاورات الضرورية، والوقوف على الترتيبات النهائية لجولة المفاوضات القادمة بين حكومة السودان، والحركات المسلحة، في 10 ديسمبر الجاري.

وأكد متوك أن الجولة القادمة ستكون حاسمة بعد إكمال كافة الترتيبات من قبل جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع "الجبهة الثورية" و "الحركة الشعبية - قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو".

في غضون ذلك، عقدت اللجنة الخاصة بالإعداد لجولة مفاوضات السلام القادمة في جوبا، اجتماعها الثاني اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ومشاركة أعضاء المجلس، الفريق الركن ياسر العطا، صديق تاور، محمد الفكي سليمان، ووزيري ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، والثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ورئيس مفوضية السلام سليمان محمد الديبلو، وعدد من الخبراء والمختصين، من عدة وزارات.

وناقشت اللجنة الترتيبات والموضوعات المتعلقة بإنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.