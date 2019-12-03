وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زوجته ميلانيا ترامب، في موقف محرج مجددًا، وذلك حسبما عرضت فضائية «روسيا اليوم»، في مقطع فيديو نشرته، اليوم الثلاثاء.

وظهر «ترامب» في الفيديو، أثناء توجهه إلى المروحية التي ستنقلهما من حديقة البيت الأبيض إلى المطار للمغادرة إلى لندن، وخلفته زوجته ميلانيا بمسافة كبيرة.

وحاول الرئيس الأمريكي الإمساك بيد زوجته ظنًا منه أنها بجانبه، إلا أنه لم يجدها، ليضطر إلى الوقوف لحظات لانتظارها؛ لصعود المروحية معًا.

وغادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، الولايات المتحدة متجهين إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».