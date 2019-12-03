بدء الاجتماع الفني لخبراء دول إنتاج النفط الخام الأعضاء في «أوبك» وخارجها بفيينا

بدأت أعمال اجتماع الخبراء والفنيين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والشركاء من خارج "أوبك"، اليوم الثلاثاء، في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت مصادر في "أوبك" - في تصريح - "إن الاجتماع الفني سوف يدرس تطورات وضع السوق النفطية، وتفاعلات العرض والطلب في ضوء العديد من التحديات الراهنة، أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمخاطر والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، وتفاعلات العرض والطلب، وتوقعات تراجع النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل".

وأشارت إلى أن اللجنة الفنية سوف ترفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة يوم الخميس المقبل، والذي يليه الاجتماع الوزاري الموسع لدول "أوبك" وخارجها يوم الجمعة المقبل لتقييم اتفاق خفض الإنتاج الحالي، والذي يقضي بخفض الإنتاج للدول المنتجة مجتمعة بنحو 2ر1 مليون برميل يوميًا ويمتد العمل به حتى مارس من العام المقبل.

وكان العراق قد أعلن مؤخرا عن اتجاه قوي داخل "أوبك" وخارجها لزيادة تخفيضات الإنتاج من النفط الخام إلى 6ر1 مليون برميل يوميا.