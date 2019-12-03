نساء روسيات يناشدن الرئيس بوتين بإعادة أطفالهن من السجون في سوريا والعراق

وجهت النساء الروسيات، اللاتي رافقن أزواجهن إلى سوريا والعراق، خلال الأعوام الماضية، نداء للرئيس بوتين لمساعدتهن في إعادة أطفالهن وأحفادهن إلى روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن عضو مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الشيشاني هيدا ساراتوفا، قامت بنقل الرسالة إلى الرئاسة الروسية اليوم الثلاثاء.

وأشارت الرسالة إلى أن الأطفال لا يتحملون مسؤولية والديهم، وأنهم يتعرضون لعقوبة بسبب أخطاء البالغين، مضيفة أنه "إذا ساعدتم أطفالنا على العودة ، فنحن نؤكد لكم أنهم سيكونون أكثر المواطنين إخلاصا لوطنهم".

وقالت إن الأمهات يخشين ألا يستطيع الأطفال تحمل فصل الشتاء في المخيمات بسوريا والعراق، حيث يتلقين أنباء عن وفاة أطفال ونساء بسبب المرض والبرد والجوع، منوهة إلى أن التوجه إلى الرئيس الروسي هو ربما الأمل الأخير لديهن.

يُذكر أن عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بدأت بعد أن نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف "فيديو" على تطبيق "إنستجرام" ، قام بتصويره مراسلو قناة "آر تي" الروسية عن الأطفال الروس، الذين انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذين تم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة التنظيم.