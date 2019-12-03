أطباء ألمان يطالبون بتدريبات سنوية للتلاميذ على عملية الإنعاش القلبي الرئوي

طالب أطباء ألمان متخصصون في الرعاية الطبية المكثفة بتنظيم دورات سنوية للتلاميذ بدءا من الصف السابع لتدريبهم على الإنعاش القلبي الرئوي للآخرين.

وقال بيرند بوتيجر، من المجلس الألماني للإنعاش، على هامش تدريب نحو 150 تلميذا بإحدى مدارس هامبورج اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن يجيد التلاميذ هذه العملية بحيث ينفذونها تلقائيا وبسهولة " مثلما يقودون الدراجة".

وأكد بوتيجر أن إجادة التلاميذ هذا النوع من الإسعافات الأولية يساهم في حفظ حياة نحو عشرة ألاف شخص سنويا في ألمانيا، وقال إن هذه العملية لا تحتاج في تنفيذها سوى يدين.

وأشار الطبيب الألماني إلى أن سكان الدول الاسكندنافية يدركون ذلك جيدا لأنه يتم التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي في المدرسة.

وأظهرت مبادرة منظمة الصحة العالمية "أطفال ينقذون حياة" في هامبورج شكل هذا التدريب بالنسبة للأطفال، وهي المبادرة التي تعلم خلالها نحو 150 تلميذا كيف يستطيعون إنقاذ آخرين، حيث يقومون كخطوة أولى بالتأكد من استمرار عملية التنفس، فإذا وجدوا أن المريض لا يتنفس يستعينون بمساعدة آخرين ويتصلون برقم 112 الخاص بالإسعاف، ثم يبدؤون في تدليك القلب.

وقال أخصائي طب العناية المركزة، بوتيجر، مخاطبا التلاميذ المشاركين في التدريب: "في حالة عدم التنفس افحص اتصل، اضغط"، "فهذا ينقذ حياة بشر".