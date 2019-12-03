ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة بشمالي تونس إلى 26 قتيلا بعد وفاة 4 مصابين

أعلن مسئولون بوزارة الصحة التونسية اليوم /الإثنين/ ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة الذي وقع أمس أثناء رحلة سياحية داخلية إلى 26 قتيلا بعد وفاة 4 أشخاص آخرين من بين المصابين.

وذكر راديو"صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية بأن الحافلة - التي كانت تقل 43 شخصا - سقطت فى واد منخفض إثر ارتطامها بحاجز حديدى على أحد الطرق الواقعة بشمال تونس، ما أدى إلى إصابة 17 شخصا آخرين بجروح متفاوتة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن جميع الضحايا من التوانسة.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد قام بزيارة موقع الحادث الذى يعتبر واحدا من أسوأ حوادث الطرق في تونس.