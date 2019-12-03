منتقدون لترامب يتوجهون إلى قصر باكنجهام قبيل إقامة مأدبة قادة الناتو

يعتزم منتقدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوجه إلى قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، قبيل حضوره مأدبة عشاء تقيمها الملكة إليزابيث الثانية لقادة حلف شمال الاطلسي (الناتو).

ويسلط المتظاهرون الضوء على المخاوف المثارة من أن تضطر بريطانيا إلى إدراج عقود خاصة بهيئة الصحة الوطنية، ضمن اتفاق تجارة حرة قال ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهما يريدان عقده بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر مستقبل هيئة الصحة الوطنية وارتفاع أسعار الأدوية المحتمل في ظل اتفاق التجارة المقرر مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من القضايا الرئيسية في حملة الانتخابات العامة ببريطانيا في 12 ديسمبر.

ومن جهته، قال "تحالف اوقفوا ترامب" إن الرئيس الامريكي "يحتاج إلى قدر كبير من عدم الترحيب، وإلى رسالة واضحة من جانبنا، تفيد بأن هيئة الصحة الوطنية لدينا ليست للبيع!".

وردا على سؤال طُرح عليه اليوم الثلاثاء حول المخاوف في لندن، قال ترامب للصحفيين إن واشنطن "لا تريد أي شيء" من هيئة الصحة الوطنية.