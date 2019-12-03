 بومبيو يبحث هاتفيا مع عبد الله عبد الله نتائج زيارة ترامب لأفغانستان - بوابة الشروق
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بومبيو يبحث هاتفيا مع عبد الله عبد الله نتائج زيارة ترامب لأفغانستان

مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:45 م

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفياً مع عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان يوم 28 نوفمبر الماضي.

وقالت مورجان أورتاجوس ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو وجه الشكر لعبد الله على دعمه لجهود تأمين استعادة كل من المواطنين الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس وإطلاق سراحهما بعد اختطافهما من قبل جماعة طالبان وعلى جهوده ولتعزيز عملية السلام الأفغانية.

وأضافت المتحدثة أن الوزير أكد على أهمية نبذ العنف والمفاوضات الداخلية بين الأطراف الأفغانية معربا عن مساندة بلاده للديمقراطية في أفغانستان وأهمية وجود عملية انتخابية شفافة تؤدي إلى نتيجة موثوق بها.

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