ارتفاع قتلى حريق مصنع في العاصمة السودانية إلى 23

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ذكر تقرير إخباري أن عدد قتلى حريق هائل اندلع بمصنع سالومي للسيراميك بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري، ارتفع إلى 23 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء اليوم الثلاثاء، أن الحريق نتج عن انفجار صهريج للغاز كان يتم تفريغ حمولته في صهاريج أرضية.

وقالت الوكالة أن عدد المصابين بلغ 130 شخصا.

كانت لجنة الأطباء المركزية في السودان قد أعلنت عن وفاة 7 عمال وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء الحريق.

وتشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل.