 ارتفاع قتلى حريق مصنع في العاصمة السودانية إلى 23 - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع قتلى حريق مصنع في العاصمة السودانية إلى 23

( د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 10:52 م

ذكر تقرير إخباري أن عدد قتلى حريق هائل اندلع بمصنع سالومي للسيراميك بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري، ارتفع إلى 23 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء اليوم الثلاثاء، أن الحريق نتج عن انفجار صهريج للغاز كان يتم تفريغ حمولته في صهاريج أرضية.

وقالت الوكالة أن عدد المصابين بلغ 130 شخصا.

كانت لجنة الأطباء المركزية في السودان قد أعلنت عن وفاة 7 عمال وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء الحريق.

وتشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك