نتنياهو يجتمع مع بومبيو غدا في البرتغال

يتوجه رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى مدينة لشبونة البرتغالية، غدا الأربعاء، للاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ظل تصاعد حدة التوترات مع طهران.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن الزيارة تأتي في أعقاب الإعلان عن مخططات نتنياهو للقاء مع بومبيو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في لندن، حيث أجبر رئيس حكومة تصريف الأعمال على إلغاء مشاركته في القمة، بعد اعتذار بريطانيا عن استقباله لأسباب لوجيستية.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو من المُقرر أن يعود إلى تل أبيب الخميس المُقبل.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي فشل فيه كل المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بمهمة تشكيل الحكومة.

يُذكر أن هذه الخطوة الأمريكية ستُعتبر دعما لنتنياهو الذي يصارع للبقاء في السلطة بعدما فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، لكن بومبيو نفي هذا الدافع قائلا إن "توقيت هذا الأمر لا يرتبط بأي شكل بالسياسة المحلية في إسرائيل أو غير ذلك".