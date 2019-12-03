 بوتين: توسع حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يشكل خطرا على بلادنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: توسع حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يشكل خطرا على بلادنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 5:11 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن توسع حلف شمال الأطلنطي (الناتو) واقترابه من الحدود الروسية يشكل خطرا على بلاده.

وأضاف بوتين - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أحب أن أذكركم بأنه قد تم إنشاء حلف شمال الأطلسي لمواجهة الاتحاد السوفيتي. الآن كما تعلمون، لا يوجد اتحاد سوفيتي ولا يوجد حلف وارسو، أي الميثاق العسكري الذي تم إنشاء الحلف بناء عليه".

ولفت إلى أن "الناتو الآن ليس موجودا فحسب، بل ويتطور أيضا.. في وقت إنشائه، ضم الحلف 12 دولة وأصبح الآن يضم 29 دولة، ويبلغ إجمالي الإنفاق العسكري لبلدان الحلف أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي".


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