إندونيسيا: انفجار ساحة النصب التذكاري ليس هجوما إرهابيا

أكدت القيادة العسكرية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء أن انفجار قنبلة الدخان الذي أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الجيش كانا يقومان بتدريبات في ساحة النصب التذكاري (موناس) بوسط جاكرتا صباح اليوم لم يكن هجومًا إرهابيا.

ونقلت وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية عن المتحدث باسم القيادة الليفتنانت كولونيل زولهدري قوله "لم يشن أحد هجوما عليهما"، مضيفًا أن المصابين كانا يشاركان في تدريبات وكانا يقومان بعد ذلك بنزهة في منطقة الساحة مع زملائهما.

وأثناء المشي، صادفا حقيبة بلاستيكية تحتوي على قنبلة دخان حيث انفجرت فجأة وتسببت في إصابة اثنين من أفراد الجيش وتم نقلهما إلى مستشفى جاتوت سوبيروتو العسكرية.

وذكر أن محققي الشرطة سوف يستجوبون الضحيتين بصفتهما شاهدا عيان بعد امتثالهما للشفاء، مضيفا أن شرطة جاكرتا أرسلت فرقها من المحققين للوقوف على ملابسات الحادث.