نائب رئيس اللجنة المنظمة يتوقع طرفي نهائي خليجي 24

يعتقد القطري أحمد عبد العزيز البوعينين نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) أن سيناريو مباراة الافتتاح للبطولة ربما يتكرر في النهائي بمواجهة تجمع بين قطر والعراق.

وتمنى البوعينين تتويج منتخب بلاده باللقب الرابع في تاريخها رغم اعترافه بصعوبة مواجهة الدور قبل النهائي مع المنتخب السعودي.

وقال البوعينين :"الفرق الأربعة التي تأهلت للدور قبل النهائي قدمت مستويات كبيرة، وشاهدنا العنابي وأيضا المنتخب السعودي، الذي تصدر مجموعته، والمنتخب البحريني، الذي قلب الأمور في الجولة الأخيرة، فيما حسم المنتخب العراقي تأهله في الجولة الثانية".

وأضاف :"أتوقع أن يكون طرفي النهائي قطر والعراق وتكرار لقاء الافتتاح لخليجي 24 ونتمنى أن يتوج العنابي باللقب هذه المرة بعد الخسارة أمام العراق في الافتتاح ".

وعن تنظيم البطولة قال البوعينين :"سعداء للغاية بردود الأفعال التي وجدناها مع اقتراب البطولة من مرحلة الحسم، وأعتقد أن كل الأمور تسير على ما يرام والبطولة نجحت قبل أن تبدأ من الأساس ".

وأضاف البوعينين :"قطر عرفت بتميزها في الجانب التنظيمي للكثير من البطولات العالمية الكبيرة".

وأضاف أن المستوى الفني ارتفع وشاهدنا كم كانت مباريات الجولة الأخيرة مثيرة.

وحول تأهل المنتخب القطري على حساب الإمارات قال البوعينين :"الفريق القطري أثبت تفوقه على نظيره الإماراتي وأثبت ذلك في مباراة دور المجموعات ".

وهنأ نائب رئيس اللجنة المنظمة اللاعب القطري أكرم عفيف على فوزه بلقب أفضل لاعب في آسيا واعتبره اختيار منطقي ويستحقه كونه من اللاعبين المتألقين في القارة وما قدمه مع المنتخب وناديه يؤكد ذلك وهذا اللقب سيكون بلا شك حافز له وللاعبين الآخرين في العنابي.