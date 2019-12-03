رئيس وزراء السودان: قضايا الإعاقة ليست ثانوية

قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التهنئة للجميع بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن قضايا الإعاقة ليست ثانوية.

وقال حمدوك، الذي يزور واشنطن - في بيان لمجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/ - "إنه ضمن الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي يوم ذو أهمية كبيرة، وهو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام".

وأضاف "أؤكد أن قضايا الإعاقة ليست ثانوية، بل يجب أن تكون متضمنة في الخطط الجزئية لكل وزارة على حده باعتبارها في قلب أجندة التنمية المستدامة، كما يعتبر ذلك دليل عافية وتطور في المجتمعات الديمقراطية، وهو ما نحتاج التعبير عنه بوضوح في أطروحتنا حول الثورة والتغيير".