 رئيس وزراء السودان: قضايا الإعاقة ليست ثانوية - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 2:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء السودان: قضايا الإعاقة ليست ثانوية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 2:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 2:03 م

قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التهنئة للجميع بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن قضايا الإعاقة ليست ثانوية.

وقال حمدوك، الذي يزور واشنطن - في بيان لمجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/ - "إنه ضمن الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي يوم ذو أهمية كبيرة، وهو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام".

وأضاف "أؤكد أن قضايا الإعاقة ليست ثانوية، بل يجب أن تكون متضمنة في الخطط الجزئية لكل وزارة على حده باعتبارها في قلب أجندة التنمية المستدامة، كما يعتبر ذلك دليل عافية وتطور في المجتمعات الديمقراطية، وهو ما نحتاج التعبير عنه بوضوح في أطروحتنا حول الثورة والتغيير".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك