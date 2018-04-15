محلل اقتصادي: المشكلة الاقتصادية اللبنانية يلزمها حل سياسي

قال أنطوان فرح المحلل الاقتصادي اللبناني إنه قبل اندلاع الثورة اللبنانية يوم 17 أكتوبر الماضي عٌقدت عدة اجتماعات لبحث الوضع المالي المتأزم، لافتًا إلى أن الاجتماع المالي اليوم لن يسفر عن أية حلول بشأن الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها البلاد.

وأضاف فرح خلال مداخلة له مع قناة الغد، أن المشكلة الاقتصادية اللبنانية يلزمها حل سياسي، فلا يمكن حلها قبل تشكيل الحكومة واستعادة الثقة مجددًا، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية ليس أمامها سوى الإعلان عن التعثر في سداد الدين العام وبدء تنفيذ خطة الإنقاذ.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الأموال التي اقترضتها الدولة وأهدرتها هي أموال المودعين اللبنانيين، لافتًا إلى أن محاربة الفساد تأتي ضمن أولويات الحكومة القادمة.

يذكر أن الأزمة السياسية والمصرفية التي يعيشها لبنان تفرض ضغطا كبيرا على الاقتصاد الذي يواصل تراجعه على وقع الاحتجاجات الشعبية مما دفع عشرات الشركات اللبنانية الى إغلاق أبوابها في الأشهر الأخيرة، وتم تسريح آلاف الموظفين أو حصول بعضهم على نصف رواتبهم.