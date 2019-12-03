محافظ بني سويف يستقبل وفدا من بيت العائلة المصرية وأسقف مطرانية ببا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفدًا من بيت العائلة المصرية ببني سويف، والذي ضم الشيخ حسن عبد الرسول، والقمص غبريال تواضروس، وعدد من أعضاء بيت العائلة، وتناول اللقاء مناقشة تدعيم آليات التعاون في الفترة المقبلة بين المحافظة وبيت العائلة في مجالات ترسيخ ثقافة المواطنة بين أبناء الوطن، وتطوير الخطاب الديني ورصد وإزالة الخلافات الطائفية بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز.

ومن جانبه ثمن محافظ بني سويف الدور الكبير والهام الذي يقوم بيت العائلة فى مجالات نشرالتوعية والتصدي لأية محاولات مغرضة تستهدف تماسك أبناء الوطن الواحد وزعزعة روح الولاء والانتماء التي يتمتع بها الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والتي تعتبر من أعظم القيم التي دعت إليها الأديان السماوية.

وقدم الوفد التهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني على ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا للإقليم في حركة المحافظين التي جرت مؤخرًا، حيث أعرب المحافظ عن امتنانه لهذه اللفتة الطبية من أعضاء بيت العائلة وحرصهم على تهنئته بتولى المنصب.

وفي نفس السياق استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني، وفدًا من مطرانية ببا برئاسة نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة بتعيينه محافظًا لبني سويف، وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المشاعر الطبية التي تجمع بين النسيج الواحد للشعب المصري.