إغلاق جزئي في محطة القطار الرئيسية في العاصمة الألمانية بسبب عملية للشرطة

أعلن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية مساء اليوم الاثنين عن حدوث إغلاق جزئي في محطة القطار الرئيسية في برلين بسبب عملية للشرطة الاتحادية.

وأوضح المتحدث أن الإغلاق شمل الجزء الموجود تحت الأرض وأرصفته من 1 إلى 8، مشيرا إلى أن هذه الأرصفة خاصة بالمحور الرابط بين الشمال والجنوب.

ولفت المتحدث إلى أنه تم إلغاء وتحويل مسارات بعض قطارات الرحلات المحلية والبعيدة، وقال إن هذا التحويل أدى إلى تأخير الرحلات.

ولا يزال من غير المعلوم بعد المدة التي سيستغرقها الإغلاق،كما لم يتضح بعد طبيعة العملية الشرطية.