ترامب: ندعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يتظاهر من أجل حريته

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مجددًا موقف واشنطن من التظاهرات الإيرانية، مُعربًا عن دعم واشنطن للمحتجين الإيرانيين بعدما بدت تصريحاته الأخيرة، خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخالفة لذلك.

وكتب ترامب، في تغريدة دونها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب تدعم الشعب الإيراني الشجاع، الذي يتظاهر من أجل حريته، وستبقى هكذا".. ذلك حسبما أوردت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية.

وأتت هذه التغريدة بعد الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس الأمريكي، خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في لندن، حيث سُئل عما إذا كانت واشنطن تدعم المتظاهرين الإيرانيين أم لا.

ورد ترامب قائلًا: "لا أريد التعقيب، لكن الإجابة لا"، مُضيفًا: "لكنني لا أريد أن أعلق على هذا الشأن".

وأثار تعليق ترامب حالة من الريبة واسعة النطاق حول ما إذا كان ترامب قد أساء فهم السؤال، خاصة بعد إدانة الإدارة الأمريكية لإيران على خلفية قمعها للمتظاهرين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن إيران تقتل الآلاف من المواطنين المحتجين على الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد، مطالبًا الصحافة ووسائل الإعلام بمعرفة حقيقة الوضع هناك.