محافظ قنا: نحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة

عقد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع مديري إدارات ديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل، وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد.

وأكد على حرصه على تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يخدم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعظيم استفادة المواطنين من كافة المشروعات المنفذة على أرض المحافظة، وتلبية احتياجاتهم ووضع حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه المواطنين.

ووجه بتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام، والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن للوقوف على المستجدات أولًا بأول، وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة، والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة.

وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التكامل بين الإدارات في الملفات المشتركة والتي ستوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

وأكد على ضرورة استغلال الميزات التنافسية للمحافظة وتشجيع الاستثمار والصناعات الصغيرة وريادة الأعمال وخلق فرص عمل بما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي، وكذلك تشجيع البرامج التثقيفية والرياضية والترفيهية للشباب، من خلال قصور الثقافة ومراكز الشباب والحفاظ على التراث والمواقع الأثرية لجذب السياح.

وشدد على أهمية الحفاظ على النيل وإزالة التعديات وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومراجعة كافة الإجراءات للوقاية من مخاطر السيول والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات.