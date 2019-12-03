تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي قبل موسم الأعياد.

وأشارت البيانات إلى تراجع المبيعات بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 4.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاض المبيعات بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي. وتراجع إجمالي المبيعات خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4.4% سنويا بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وقال بول مارتن رئيس قطاع دراسات سوق التجزئة في بريطانيا في مؤسسة كيه.بي.إم.جي للاستشارات الاقتصادية إنه إذا تم وضع التوقيت المتأخر ليوم تخفيضات الأسعار المعروف باسم الجمعة السوداء ويوم تخفيضات الأسعار في المتاجر الإلكترونية المعروف باسم اثنين الانترنت التالي ليوم الجمعة السوداء، فإن مبيعات التجزئة في بريطانيا تسجل زيادة بنسبة 0.4% سنويا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وكانت الجمعة السوداء قد حلت في اليوم قبل الأخير من الشهر الماضي في حين كان اثنين الإنترنت في اليوم الثاني من ديسمبر الحالي.

وأضاف مارتن أن المستهلكين تجاهلوا موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والغموض السياسي في البلاد مؤقتا وسعوا إلى الاستفادة من تخفيضات الأسعار والاستعداد لموسم عيد الميلاد.