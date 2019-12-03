أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الثلاثاء التقديرات النهائية لإجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث سجل نموا بمعدل 0.4% مقارنة بالربع الثاني.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التقديرات النهائية لمعدل النمو لم تختلف عن التقديرات الأولية التي نشرت في نهاية أكتوبر الماضي على الرغم من وجود اختلافات طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات الإجمالية.

وبحسب بيانات البنك المركزي سجل الإنفاق المحلي في كوريا الجنوبية نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الإنفاق بمعدل 0.1% فقط. كما أظهرت التقديرات الأولية نمو الصادرات بنسبة 4.6% خلال الربع الثالث وليس بمعدل 4.1% وفقا للتقديرات الأولية.

تأتي التقديرات النهائية لنتائج الربع الثالث بعد أن خفض بنك كوريا المركزي الأسبوع السابق توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 2% خلال العام الحالي، بعد أن كان يتوقع في يناير الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 2.6% وفي نيسان/أبريل الماضي 2.5% وفي يوليو الماضي 2.2% من إجمالي الناتج المحلي..