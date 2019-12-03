وزير العدل السعودي يبحث مع النائب العام الروسي سبل تعزيز التعاون القضائي

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، النائب العام الروسي يوري يوكوفولوفيتش؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الصمعاني، خلال اللقاء، التنظيم القضائي، والضمانات العدلية في المملكة، كما أوضح هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية في المجال العدلي.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعزيز العلاقات مع دول العالم.

وتحدث وزير العدل مع النائب العام الروسي، عن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً.