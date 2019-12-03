العثور على شخص ثان من 3 أصدقاء ظلوا 14 يوما مفقودين بمنطقة نائية في أستراليا

تم العثور على رجل أسترالي على قيد الحياة اليوم الثلاثاء بعد أسبوعين من اختفائه مع اثنتين من أصدقائه في منطقة نائية في وسط أستراليا.

وعثر مزارع يربي الماشية على الرجل الذي يدعى فو تران /40 عاما/، وهو من جنوب أستراليا، على قيد الحياة صباح اليوم الثلاثاء في منطقة بالمر فالي، جنوب أليس سبرينجز، حسبما صرحت شرطة نورثرن تيريتوري لوسائل الإعلام المحلية.

وتم نقل تران، الذي قالت الشرطة إنه عاش في فترة اختفائه على تناول المياه الجوفية، إلى مستشفى أليس سبرينجز لتلقي العلاج.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مسؤولة الشرطة بولين فيكيري قولها: "كلنا سعداء للغاية لأنه بخير ... إذا كنتم تؤمنون بالمعجزات - فأنا أقول إنها معجزة على أي حال".

وعثرت الشرطة على إحدى صديقتي تران، وهي تمرا ماكبيت-رايلي، مساء أمس الأول الأحد أثناء تفتيش جوي في حفرة مائية شرق منطقة ستيوارت ويل جنوب أليس سبرينجز.

وقالت الشرطة إن عمليات البحث الجوي مستمرة لمحاولة العثور على الشخص المفقود الباقي، وهي امرأة تدعى كلير هوكريدج، في المناطق النائية القاسية، حيث تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

كان الثلاثة قد انطلقوا في رحلة بعد ظهر يوم 19 نوفمبر. وتقطعت بهم السبل بعد أن تعثرت سيارتهم في قاع نهر هيو.

وحاول الثلاثة لمدة ثلاثة أيام تحرير سيارتهم دون جدوى. وبقوا معا لعدة أيام ولكنهم انفصلوا بعدها للبحث عن المساعدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وأعلنت الشرطة أمس الاثنين أنها عثرت على ماكبيت-رايلي /52 عاما/ في حالة جيدة ، بعد أن تجنبت الجفاف عبر غلي وشرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع ماكبيت-رايلي بعد أن عثرت على مذكرة تركت داخل السيارة، والتي اكتشفتها الشرطة بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين بشأن مسارات الإطارات التي تشير إلى الاتجاه الذي سلكته السيارة.