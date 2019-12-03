 السيسي: إنفاق 615 مليار جنيه لتقديم خدمة كهرباء جيدة للمواطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 11:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

السيسي: إنفاق 615 مليار جنيه لتقديم خدمة كهرباء جيدة للمواطن

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:53 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:53 ص


أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تم تحقيقه في قطاع الكهرباء، خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة دمياط، صباح الثلاثاء، «إحنا بنشرح وبنقول الكلام ده لكل مواطن ممكن حد يشككه أو يقلقه أو يقوله كلام مش مظبوط».
وأوضح أنه «تم خلال هذه الفترة إنفاق 615 مليار جنيه لتقديم خدمة كهرباء جيدة للمواطن، أي أنه تم إنفاق أكثر من نصف تريليون جنيه في قطاع واحد فقط».
وأضاف أن «ما تم تحقيقه من إنتاج في قطاع الكهرباء خلال الخمس سنوات الماضية يمثل أضعاف ما تم تحقيقه خلال 60 عامًا»، على حد قوله.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية والتنموية الجديدة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك