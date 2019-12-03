السيسي: إنفاق 615 مليار جنيه لتقديم خدمة كهرباء جيدة للمواطن



أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تم تحقيقه في قطاع الكهرباء، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة دمياط، صباح الثلاثاء، «إحنا بنشرح وبنقول الكلام ده لكل مواطن ممكن حد يشككه أو يقلقه أو يقوله كلام مش مظبوط».

وأوضح أنه «تم خلال هذه الفترة إنفاق 615 مليار جنيه لتقديم خدمة كهرباء جيدة للمواطن، أي أنه تم إنفاق أكثر من نصف تريليون جنيه في قطاع واحد فقط».

وأضاف أن «ما تم تحقيقه من إنتاج في قطاع الكهرباء خلال الخمس سنوات الماضية يمثل أضعاف ما تم تحقيقه خلال 60 عامًا»، على حد قوله.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية والتنموية الجديدة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.