ترامب: الناتو أصبح أقوى مما مضى بفضل إيفاء أعضائه بالتزاماتهم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أصبح أقوى مما مضى ومختلفا عما سبق بفضل إيفاء الكثير من الدول الأعضاء بالتزاماتها.

وقال ترامب، خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البريطانية (لندن) وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) عززت من إنفاقها الدفاعي نزولا على رغبته، مشيرا إلى أن الرقم الحالي بلغ 130 مليار دولار أمريكي سنويا وهو رقم ضخم ولكنه ليس كافيا وهناك التزامات بإيصال حجم الإنفاق إلى 400 مليار دولار سنويا.

وأضاف ترامب، أن الكثير من الدول الأعضاء في الحلف ملتزمة الآن بدفع نسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأن لديه اعتقادا بزيادة هذه النسبة، لافتا إلى أن الناتو حقق الكثير من التقدم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فهو الآن قوي للغاية ويزداد قوة.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة وجود مرونة في عمل الناتو، وقال "إن الكثير من الناس يقولون إن الناتو كان معنيا في الأساس بالنظر إلى الاتحاد السوفيتي أو روسيا حاليا، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن ننظر إليها الآن، منها الإرهاب والنمو الهائل للصين والكثير من الأمور الأخرى".