الأمم المتحدة: نعيش في العقد الأعلى حرارة على الإطلاق في سجل المناخ

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في مدريد بأن العقد الحالي في طريقه ليصبح الأعلى في درجات الحرارة على الإطلاق في تاريخ سجل المناخ.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس: "لا نقترب بأي حال من تحقيق هدف اتفاقية باريس".

وأضاف "إذا لم نتخذ إجراء عاجلا بشأن المناخ الآن، فإننا نتجه إلى ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن".

واجتمعت وفود من نحو 200 دولة في العاصمة الإسبانية لوضع قواعد للوصول إلى هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وكان متوسط درجة الحرارة العالمية حتى أكتوبر من هذا العام أعلى بمقدار 1.1 درجة عن المستويات المسجلة قبل بداية العصر الصناعي في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويضع هذا 2019 على المسار الصحيح ليكون العام الثاني أو الثالث الأعلى في درجة الحرارة في السجل.

وأكدت المنظمة أيضا مجددا ما توصلت إليه في الآونة الأخيرة، وهو أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون قد وصلت إلى مستوى قياسي في الغلاف الجوي العام الماضي واستمرت في الارتفاع هذا العام.

وفي التحديث العالمي للمناخ الذي صدر اليوم الثلاثاء، حذرت المنظمة من أن المحيطات تدفع ثمنا باهظا للاحتباس الحراري، حيث تمتص الحرارة وثاني أكسيد الكربون.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن حرارة المحيطات وصلت إلى مستويات قياسية.

وقالت: "مياه البحر أكثر حمضية بنسبة 26% مما كانت عليه في بداية العصر الصناعي"، محذرة من تدهور النظم البيئية البحرية.